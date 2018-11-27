Меркель позвонила Путину в связи с агрессией России в Керченском проливе

Меркель и Путин поговорили по телефону о ситуации в Керченском проливе / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась после задержания в Керченском проливе украинских кораблей с моряками.

"Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - сообщается на сайте Кремля.

Путин рекомендовал Меркель отговорить украинское правительство от принятия необдуманных шагов. Российский президент заявил, что российские пограничники готовы рассказать, как развивались события в Керченском проливе во время задержания украинских кораблей.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.