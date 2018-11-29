"Путинский двор": политтехнолог раскрыл, кто разрушает Россию

"Путинский двор" разрушает Россию, сообщил политтехнолог / Reuters

Российский политтехнолог, публицист и журналист Глеб Павловский сообщил, что в РФ есть "путинский двор" — несколько десятков человек, которые парализуют весь конституционный строй страны и разрушают ее.

В России нет диктатуры, рассказал эксперт в интервью Deutsche Welle.

По его словам, "мы не замечаем, что не президент Владимир Путин управляет страной".

"Путин делегирует маленькой группе людей президентские полномочия. Это, между прочим, должностное преступление, может быть, оно и уголовное, я не знаю. В том числе и полномочия верховного главнокомандующего, а это уже, извините меня, военное преступление", — отметил собеседник.

"Когда мы говорим: "Путин сделал то-то", мы говорим о Сечине (главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин — Ред.), Ковальчуках (совладелец банка "Россия" Юрий Ковальчук, директор научного центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук — Ред.), Ротенберге (миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг Путина Аркадий Ротенберг — Ред.), поваре Пригожине (бизнесмен Евгений Пригожин — Ред.)", — сказал журналист.

Публицист добавил, что также речь идет о руководителе администрации президента Антоне Вайно и его первом заместителе Сергее Кириенко. "Они разрушают мое государство", — заявил Павловский.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы объяснил, почему России аукнется агрессия в Керченском проливе"Я не исключаю, что его разрушит не народное восстание под руководством Навального (оппозиционер Алексей Навальный — Ред.), а кремлевский двор. Причем, они не могут этого изменить. Чтобы изменить, им надо просто уйти, отодвинуться и рискнуть пойти на сравнительно честный суд…", — добавил политтехнолог.

Ранее российский писатель и политический деятель, один из идеологов так называемой "русской весны" Эдуард Лимонов утверждал, что Владимир Путин не руководит единолично Россией, а является "фронтменом".