В Минске прокомментировали захват украинских кораблей

Стороны конфликта еще не обращались к Минску / twitter.com/belarusmid

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в четверг, 29 ноября, прокомментировал позицию Минска в конфликте между Украиной и Россией в Керченском проливе; он отметил, что ситуация постепенно сползает к "пропасти большого конфликта".

"Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность", - заявил министр, сообщает БЕЛТА.

Также он отметил, что "эмоциональные заявления, звучащие со стороны внешних игроков", в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

Читайте такжеУкраинских моряков на Азове брали в плен бывшие "альфовцы" - СБУ"Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что в Беларуси внимательно отслеживают заявления обеих сторон конфликта, но прямых контактов еще не было.

"Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом", - добавил министр.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.