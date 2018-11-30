В МИД Германии знают, как установить в Украине мир

Германия составила перечень мер для достижения мира в Украине / Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Германии опубликовало комплекс мероприятий, которые, по мнению немецких дипломатов, позволят установить на территории Украины мир.

"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке, в Украине было убито более 10 тыс. человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", - сообщает пресс-служба ведомства.

Стратегия состоит из пяти пунктов:

1. Осуществление минских договоренностей.

2. Недопущение нарушений международного права.

3. Необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.

4. Рассмотрение размещения миротворческой миссии ООН.

5. Поддержка реформ в Украине.

"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", - говорится в тексте стратегии.

Как ранее сообщалось, власти Германии не планируют откликаться на призыв Украины и вводить военные корабли в Черное море из-за российско-украинского