В МИД Германии знают, как установить в Украине мир

В Берлине утвердили стратегию из пяти пунктов.
Министерство иностранных дел Германии опубликовало комплекс мероприятий, которые, по мнению немецких дипломатов, позволят установить на территории Украины мир.
"После того как Россия незаконно аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке, в Украине было убито более 10 тыс. человек. Глубокий конфликт в непосредственной близости к Европе также является серьезным риском для безопасности Германии", - сообщает пресс-служба ведомства.
Стратегия состоит из пяти пунктов:
1. Осуществление минских договоренностей.
2. Недопущение нарушений международного права.
3. Необходимость укрепления и защиты наблюдателей ОБСЕ.
4. Рассмотрение размещения миротворческой миссии ООН.
5. Поддержка реформ в Украине.
"Для Германии ясно: неправомерное деяние не может создать новое, юридически действительное государство. Федеральное правительство решительно настроено на территориальную целостность Украины", - говорится в тексте стратегии.
Как ранее сообщалось, власти Германии не планируют откликаться на призыв Украины и вводить военные корабли в Черное море из-за российско-украинского