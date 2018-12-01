В Москве у украинских моряков забрали военную форму – СМИ

Украинские моряки перевезены в Москву / Фото: REUTERS

Захваченным в плен Россией в Керченском проливе украинским морякам в московском СИЗО "Лефортово" выдали тюремную одежду, конфисковав их военную форму.

"Все прибывшие были переодеты в тюремную одежду, так как находиться в военной форме другого государства в "Лефортово" запрещено", - цитирует Дождь члена общественной наблюдательной комиссии.

Отмечается, что украинцы помещены в одиночные камеры и находятся на карантине, где на протяжении 7-10 дней будут проверять их состояние здоровья.

"Выдали зубную щетку, пасту, полотенце, обеспечили местом для сна, постельными принадлежностями", – сказал членам ОНК командир катера "Бердянск" Роман Мокряк.

В СМИ сообщают, что украинские моряки попросили открыть им счета в рублях, на которую можно переводить финансовую помощь.

Как ранее сообщалось, военнослужащие ВМС Украины, захваченные в плен россиянами 25 ноября в Азовском море, были тайно перевезены в Москву.