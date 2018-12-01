Захват украинских кораблей: Польша предложила наказать Россию новыми санкциями

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Международное сообщество должно ввести санкции против Российской Федерации за захват украинских судов и военных моряков в Керченском проливе.

Как заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович, страны мира не должны ограничиваться лишь заявлениями, а должны действовать.

"Мы решительно осуждаем акт агрессии России в акватории Азовского моря. Это был первый случай открытой агрессии российских подразделений без прятанья за спинами так называемых "зеленых человечков" или сепаратистов", - подчеркнул он во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции.

По его словам, Россия должна понять, что агрессивная политика приводит к последствиям.

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При этом он призвал вернуть Украине суда, освободить моряков, а также создать возможность для судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта в Одессе в порт Мариуполь.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, при этом шестеро украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму.