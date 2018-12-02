Стало известно, где похоронят Джорджа Буша-старшего

Джордж Буш-старший будет похоронен в семейном склепе на территории кампуса / Reuters

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего похоронят в американском городе Колледж-Стейшен на территории кампуса Техасского университета A&M.

Экс-президент будет похоронен за президентской библиотекой, названной в его честь, говорится на сайте учреждения.

"…будет похоронен в семейном склепе, расположенном за библиотекой Буша, рядом с его дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет", — отмечается в сообщении.

Гроб с телом бывшего американского лидера привезут в Колледж-Стейшен в четверг, 6 декабря. Церемония прощания с Бушем-старшим состоится в Вашингтоне в понедельник вечером, 3 декабря, в Капитолии, сообщает The New York Times.

Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября в США на 95-м году жизни. В апреле в возрасте 92 лет умерла его жена — Барбара. После кончины супруги стало известно, что экс-президент попал в больницу из-за заражения инфекцией, которая попала в кровь.