Банкиры с Уолл-стрит посоветовали, как избежать подозрений в домогательствах

Шумиху во всем мире спровоцировало обвинение в домогательствах Харви Вайнштейна / Cinemotion

Специалисты с Уолл-стрит после череды громких обвинений в домогательствах по всему миру пересмотрели правила общения с коллегами по работе женского пола.

Как сообщает Bloomberg, руководители крупных компаний согласились рассказать об изменениях стандартов поведения, как корпоративных, так и личных.

В СМИ составили краткий свод правил, которые стали основой общения на Уолл-стрит между мужчинами женщинами. Эти нормы поведения позволят избежать обвинения в сексуальных домогательствах.

1. Не приглашать женщин-коллег младше 35 лет на деловые беседы.

2. Не выпивать с коллегами женского пола после окончания рабочего дня.

3. Не садиться рядом с дамами в самолете.

4. В командировках выбирать номера в отеле, расположенные на разных этажах.

5. Во время рабочих моментов встречаться с женщинами только при открытых дверях кабинета.

6. Не оставаться наедине ни при каких обстоятельствах.

Напомним, известный американский телевизионный канал Fox News уволил журналиста, который назвал жертв сексуальных домогательств "лживыми уродинами".