Одобрям-с. Стало известно, сколько россиян поддерживает агрессию Кремля против Украины на Азове

Провластный митинг в России / newtambov.ru

87% россиян знают об инциденте в Керченском проливе, когда были сотрудники Погранслужбы ФСБ РФ атаковали украинские корабли и взяли в плен военнослужащих ВМС Украины.

Именно такая картина вырисовывается после социологического опроса, проведенного сотрудниками ВЦИОМ.

"Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают задержание российскими пограничниками украинских судов правильным", − заявляют российские социологи.

Кроме того, 79% респондентов выразили уверенность, что все случившееся было "четко спланированной провокацией со стороны Киева".

Также ровно треть опрошенных полагают, что основной целью "провокации" являлось "удержание власти в руках Петра Порошенко" перед президентскими выборами-2019 в Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия проигнорировала запрос Европейского суда по правам человека о пленных украинских моряках.