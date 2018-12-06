В РФ назвали решение Украины по разрыву "дружбы" первоапрельской шуткой

Спикер МИД РФ Мария Захарова / Reuters

Спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала одобренный Верховной Радой закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием", - написала Захарова в Facebook, отметив, что действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226.

В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.