Трамп прокомментировал расследование "российского дела"

Трамп готовится "отбиваться" от Мюллера / WealthModo

Президент США Дональд Трамп заявил, что его адвокаты готовят большой доклад в связи с возможностью появления итоговых выводов комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует так называемое "российское дело".

"Неверно сообщалось, что [адвокат] Руди Джулиани и другие не подготовят ответ на доклад Мюллера. Это фейковая новость", - написал Трамп в Twitter в пятницу, 7 декабря.

Президент заявил, что у его адвокатов уже готово 87 страниц ответного доклада и посетовал на то, что в текущее время доклад не может быть закончен.

"Пока мы не увидим итоговый доклад по охоте на ведьм, [доклад не будет готов]", - написал Трамп.

It has been incorrectly reported that Rudy Giuliani and others will not be doing a counter to the Mueller Report. That is Fake News. Already 87 pages done, but obviously cannot complete until we see the final Witch Hunt Report. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 грудня 2018 р.

Напомним, ранее легендарный американский журналист Боб Вудворд в своей книге "Страх. Трамп в Белом доме" рассказал, как президента США отговаривали от встречи со специальным прокурором Робертом Мюллером и дачи показаний по делу о вмешательстве РФ в американские выборы.