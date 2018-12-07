Индия хочет арендовать у России еще одну АПЛ

Тип "Щука-Б" / Википедия

Правительство Индии в ближайшие дни планирует заключить контракт на аренду второй российской атомной подводной лодки.

Сделка стоимостью в $ 3 млрд может стать одним из крупнейших оборонных контрактов с РФ после поставки Индии российских комплексов С-400 стоимостью $ 5,4 млрд и контракта на поставку двух фрегатов класса "Адмирал Григорович" стоимостью $ 1,5 млрд, сообщает издание India Today.

В стоимость контракта кроме аренды субмарины включены также расходы на ее переоснащение через шесть лет эскплуатации и замену оборудования на индийское.

В стоимость контракта, кроме аренды субмарины, входят также расходы на ее переоснащение через шесть лет эксплуатации, включая замену реактора, а также оснащение лодки техникой индийского производства.

Индию интересует возможность аренды одной из двух российских подлодок класса "Щука-Б" - "Братск" или "Самара"; обе на данный момент проходят переоснащение на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске.

Сейчас ВМС Индии уже арендуют российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б", переименованную в "Чакру". Лодка взята в аренду на десять лет в 2011 году, стоимость контракта, включая расходы на обслуживание, составила $ 2,5 млрд.