В России ушла из жизни правозащитница Людмила Алексеева

Алексеева мужественно боролась с недугом / Фото: radiosvoboda.org

В Москве 8 декабря в возрасте 91 года умерла известная правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Как сообщает Meduza, жизнь адвоката оборвалась в московской больнице № 15.

По словам главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, 91-летняя Алексеева работала до последних минут своей жизни, боролась с болезнью и еще недавно давала распоряжения своей помощнице.

" Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за других. Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал российский чиновник.

Как известно, Алексеева родилась в 1927 году Евпатории. Она была участницей советского диссидентского движения, участвовала в издании "Хроники текущих событий". В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы — старейшей правозащитной организации в России, долгое время жила в эмиграции в США.

Напомним, Алексеева утверждала, что война в Украине — безумие и преступление. Действия властей России против Украины были восприняты российской интеллигенцией с большой болью именно потому, что она считала и считает украинский народ братским.