На Крымском мосту засекли колонну российской военной техники

Колонна бронетехники на танкотранспортерах двигалась в сторону оккупированного Крыма.
На Крымском мосту в субботу, 8 декабря, зафиксировали колонну российской военной техники, которая направлялась на территорию оккупированного Крыма.
Соответствующее видео опубликовал в Твиттере блогер под ником "Игорь Гиркин".
"Керченский мост, 8 дек", - подписал он видео.
Керченский мост, 8 дек pic.twitter.com/coehp8aziO— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 8 грудня 2018 р.
Напомним, Россия перебросила во временно оккупированный Крым новый военный корабль - МРК "Орехово-Зуево"; местом постоянной дислокации этого корабля станет Севастополь, информирует пресс-служба российского ВМФ.