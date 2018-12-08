Аномально низкий Путин: в Сети заподозрили подмену российского президента на двойника

Рост Путина периодически вызывает жаркие баталии в Сети / Reuters

В Сети удивлены новой "аномалией" с ростом президента РФ Владимира Путина, который обнаружили на фото, сделанном во время съезда партии "Единая Россия".

На курьезный эпизод обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав в Telegram снимок, на котором Путин запечатлен вместе с главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Сегодня на съезде "Единой России" Путин вдруг оказался почти на ладонь ниже от мелкого Медведева", - отметил Голобуцкий.

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"По том, какого роста "Путина" посылают на событие, можно судить о значимости этого события: вот, "единороссам" для визита выделили, пожалуй, самый крошечный вариант из запасников ФСБ", - пошутил он.

Тем не менее, в социальных сетях вариант с подменой Путина двойником ходит уже достаточно давно, так что слова Голобуцкого упали на благодатную почву.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сеть всполошил снимок постаревшего Путина.