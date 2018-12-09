Лондон подозревает Россию еще в двух убийствах в Британии – СМИ

Британия подозревает РФ в организации убийств / Reuters

Российская разведка подозревается в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании.

Как пишет The Sunday Times, британские следователи после отравления бывшего российского разведчика, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери обратили внимание на загадочные смерти в Великобритании.

Офицеры Скотленд-Ярда получили доказательства того, что агенты российского ГРУ появлялись в Великобритании в моменты подозрительных смертей. В частности, речь идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепеличного, который скоропостижно скончался в Великобритании в 2012 году, после предоставления информации о махинациях Кремля. СМИ называли Перепеличного ключевым свидетелем по "делу Магнитского".

Кроме того, также рассматриваются обстоятельства гибели британского бизнесмена Скотта Янга, который имел сомнительные деловые связи в России. В 2014 году Янг выпал из окна своей роскошной квартиры в центре Лондона. Бывшая жена Янга неоднократно утверждала, что его убили.

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Напомним, в марте 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России.5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привела к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.