Еврокомиссар пояснил подготовку России к захвату украинских кораблей в Керчи

11 декабря 2018, 00:50

Представитель ЕС констатировал, что Кремль провел основательную пропагандистскую кампанию.

Корабли
Россия давно готовилась к агрессии в Азовском море / Корреспондент.net

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг высказал мнение, что перед захватом украинских кораблей в Керченском проливе Россия больше года распространяла пропаганду о ситуации в Азовском море.

"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, вы ошибаетесь", - цитирует Кинга The Guardian.

По словам еврокомиссара, Москва готовилась в антиукраинской атаке через массовое распространение фейковых новостей в СМИ. Среди ложных обвинений – заражение Азовского моря со стороны Украины холерой и транспортировка спецслужбами ядерной бомбы в Крым.

Кинг отметил, что ответственное за освещение дезинформации подразделение Еврокомиссии обнаружило сложную сеть распространения лжи, исходящую из российских источников.

"Дезинформационная кампания началась гораздо раньше, больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", - подытожил он.

Намомним, Кинг не впервые обвиняет Россию в распространении дезинформации. Ранее он заявлял об атаках хакеров, распространении компьютерных вирусов, онлайн-пропаганде терроризма, попытках манипулировать общественным мнением с помощью фейковых новостей и прочее.

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