В Турции на железной дороге произошла катастрофа: есть жертвы и десятки пострадавших

В результате крушения поезда в Турции погибли семь человек / Reuters

В четверг, 13 декабря, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд попал в аварию, погибли семь человек, в частности, машинист, а 46 — пострадали.

Трагедия произошла на станции Маршандиз в районе Енимахалле, пишет Анадолу.

По данным агентства, в результате аварии два вагона поезда сошли с рельсов и перевернулись, обрушился надземный пешеходный переход.

Позже губернатор Анкары Васип Шахин сообщил причину крушения поезда. "…скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей", — сказал чиновник.

Напомним, 17 ноября в Озинском районе Саратовской области Российской Федерации на железнодорожном переезде поезд столкнулся с маршрутным автобусом, погибли четыре человека, а три — попали в клинику.