В России дали тюремный срок пророссийскому мэру Лутугино, бравшему в плен Савченко

Пособник боевиков попал в России в тюрьму / Фото: Facebook/Егор Русский

Назначенный пророссийскими наемниками мэр Лутугино Луганской области Егор Русский приговорен в России к двум с половиной годам тюрьмы за взяточничество и воровство.

"Судом было установлено, что январе 2018 директор спортшколы организовал вывоз и сдачу в организацию, принимающую металл, стального и чугунного лома, являющегося собственностью спортивной школы. Полученные деньги в размере 49 тыс. рублей он забрал себе. Вот! Сразу видно школу ЛНР! На посту народного мэра Лутугино Егор не терял времени даром", - сообщил в Facebook журналист Денис Казанский.

По информации автора, арестовали Русского весной в Ухте, где он работал директором спортивной школы после того, как сбежал с оккупированного Донбасса. На посту так называемого мэра Лутугино он прославился тем, что в 2014 году брал в плен Надежду Савченко.

Журналист отметил, что Россия приветствует, когда кто-то нарушает закон в Украине, поддерживая ЛДНР, но не готова мирится с тем, когда аналогичные действия эти же граждане совершают на ее территории.

Напомним, сотрудники Контрразведывательного управления СБУ задержали мужчину, являвшегося одним из организаторов захвата административных зданий в Луганске − в 2014-м, во время т.н. "русской весны".