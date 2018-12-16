Автокефалия УПЦ: в Госдуме заговорили о "раздоре" в украинском обществе

Митрополит Епифаний / Reuters

Легитимность Объединительного собора, состоявшегося накануне в Киеве, вызывает сомнения, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он считает, что на мероприятии не собрались представители всех православных церквей.

"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию", - сказал он.

Володин решил, что президент Петр Порошенко, объявляющий об автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество", сообщает interfax.ru.

"Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - добавил спикер ГД.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания для участия в богослужении и получения Томоса об автокефалии.