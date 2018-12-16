"Лукашенко нельзя обзывать, как Порошенко": обозреватель оценил вероятность войны РФ против Беларуси

Россия не начнет войну против Беларуси, в частности, из-за того, что Александр Лукашенко в РФ — популярный политик, полагает обозреватель / Reuters

Власти Российской Федерации не начнут войну против Беларуси, поскольку белорусский президент Александр Лукашенко в РФ является популярным политиком, которого "нельзя просто так обижать".

В России белорусского лидера считают другом и союзником, рассказал российский политический обозреватель Дмитрий Галкин "Апострофу".

По его словам, о Лукашенко в Кремле нельзя сказать, как про президента Петра Порошенко, что "это гад, фашист, который хочет России зла, и поэтому с ним можно сделать все, что угодно".

"Ну и под каким соусом тогда России провести против Беларуси военный сценарий? По тому, что совершенно простые люди говорят о власти в транспорте, как начали писать в Интернете, что говорят таксисты, вы видите каждый день, как отношение к власти меняется в худшую сторону", — отметил собеседник.

Читайте такжеБольшая война Украины и РФ совсем близко — ШендеровичГалкин полагает, что в таких условиях нет ни малейших политических возможностей начинать войну против популярного в России политика. Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят неспешную ползучую аннексию Беларуси.