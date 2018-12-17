Немецкий министр рассказал, почему в ФРГ не откажутся от "Северного потока-2"

"Северный поток-2" / "РИА Новости"

Строительство "газпромовского" проекта газопровода "Северный поток-2" возможно исключительно при условии, что будут соблюдаться "ключевые интересы Украины".

С таким заявлением выступил глава Министерства экономики Федеративной республики Германия Петер Альтмайер, сообщает портал "Немецкая волна".

В перечне "ключевых интересов Украины" чиновник поставил на одно из первых мест отнес сохранение транзита газа через территорию страны после 2019-го.

Альтмайер особо подчеркнул, что немецкие власти не планируют уступать призывам США, Украины и членов одной из партий в правящей коалиции "Христианско-демократического союза" отказаться от строительства "Северного потока-2" из-за нападения на корабли ВСУ Украины и пленения украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт объяснил, почему в Германии "повелись" на "Северный поток-2".