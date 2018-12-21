В Польше 11-летняя украинка родила ребенка

11-летняя украинка родила ребенка в Польше / Фото: pixabay.com

В Польше в городе Скаршевы Поморского воеводства 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на издание Wiesci z Kociewia, в больницу с жалобами на плохое самочувствие девочка обратилась вместе с мамой.

Врачи после ряда обследований выяснили, что девочка беременна. И вскоре она родила ребенка. О состоянии роженицы в больнице не сообщают. К расследованию инцидента привлечена полиция и прокуратура.

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, девочка с мамой переехали в Польшу из Украины в сентябре этого года. По предварительной информации, мать на время своей предыдущей поездки в Польшу оставила ребенка на попечении 63-летнего сожителя. Женщина уверяет, что о беременности дочери не подозревала.

В полиции не сообщают, в какой области Украины проживали мать и дочь. Полиция расследует, на территории какой страны произошло преступление в отношении несовершеннолетней. От этого зависит, правоохранительные органы Польши или Украины в дальнейшем будут расследовать и выносить вердикт по данному злодеянию.

Напомним, в роддоме Киевской областной больницы 32-летняя женщина родила двойню, а потом выбросилась из окна пятого этажа здания.