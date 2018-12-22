Адвокат рассказал о новом демарше Сенцова в российской тюрьме

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской тюрьме после незаконного осуждения, не будет работать в колонии, заявил его адвокат Дмитрий Динзе.

"Он (Сенцов, – ред.) не собирается трудиться и не желает быть (привлеченным – ред.) ни к какому производству. Возможно, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке", – подчеркнул адвокат в комментарии Крым.Реалии.

В то же время Динзе не смог подтвердить или опровергнуть информацию о выписке Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

"Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте", – добавил адвокат.

Как известно, Федеративная республика Германия заявила о том, что продолжит выступать в защиту незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Мужественный голос в поддержку прав человека и международного права. Мы и в дальнейшем будем выступать в его защиту", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине в микроблоге Twitter.

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Напомним, ранее сообщалось, что Сенцова переведут из медсанчасти колонии в отряд.

В конце октября Европарламент присудил Олегу Сенцову премию им. Сахарова "За свободу мысли".

Ранее Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку режиссер держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.