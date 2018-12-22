В России продлили арест имущества и земли фабрики Roshen в Липецке

Фабрика в Липецке остается под арестом / Facebook/Roshen

Суд в Москве продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

Как сообщает пресс-служба корпорации Roshen, налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли иные запретительные меры в отношении производственного оборудования и банковских счетов Липецкой кондитерской фабрики.

"Все деньги, находившиеся на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счет уплаты налогов, пеней и штрафов, доначисление которых кондитерская корпорация Roshen не признает и оспаривает в арбитражном суде", - сказано в сообщении.

В компании решение суда назвали противозаконным и отказались признавать. Представители корпорации намерены его обжаловать в российских и международных инстанциях.

Как ранее сообщалось, российские органы власти наложили арест только на 12 объектов недвижимости кондитерской фабрики в Липецке, при этом оборудование под арестом не находилось, поэтому представители Roshen вывезли его в Украину.