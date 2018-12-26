Эксперт раскрыл наивную позицию Запада насчет России

Запад наивно считал, что чем больше РФ будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности, сообщил эксперт / Reuters

Лидеры западных государств наивно думали, что чем больше Российская Федерация будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

Произошло наоборот, РФ удалось "экспортировать" свою систему на Запад, рассказал эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор в эфире телеканала Прямой.

По его мнению, сейчас Россия и западные государства не находятся в состоянии войны, но есть противостояние их систем.

"…Есть система западных ценностей, которая базируется на наших многолетних достижениях и правилах поведения — это уважение к личности, права человека, прозрачность. И есть система на Востоке… — и это система коррупции, подкупа... Эта система существовала в советские времена, существовала еще до Советского Союза и вот — существует сейчас", — подчеркнул аналитик.

Читайте также"Месть Путина": журналист объяснил, почему Россия вмешивается в дела ЗападаПо словам собеседника, Запад наивно полагал, что чем больше РФ будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

"Но случилось совсем наоборот. России удалось экспортировать систему на Запад, в западные страны. И вот теперь у нас противостояние двух систем…", — добавил Уитмор.

Эксперт объяснил, что во времена холодной войны эти две системы были ограничены, закрытые своими блоками, а теперь они интегрируются. Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что идеологическая война РФ против Запада гораздо коварнее и эффективнее, чем противостояние Союза Советских Социалистических Республик с западными странами.