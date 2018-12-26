Эксперт раскрыл наивную позицию Запада насчет России

26 декабря 2018, 09:50

РФ смогла "экспортировать" свою систему в западные страны, отметил аналитик.

Эксперт сообщил: Запад наивно считал, что чем больше РФ будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности
Запад наивно считал, что чем больше РФ будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности, сообщил эксперт / Reuters

Лидеры западных государств наивно думали, что чем больше Российская Федерация будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

Произошло наоборот, РФ удалось "экспортировать" свою систему на Запад, рассказал эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор в эфире телеканала Прямой.

По его мнению, сейчас Россия и западные государства не находятся в состоянии войны, но есть противостояние их систем.

"…Есть система западных ценностей, которая базируется на наших многолетних достижениях и правилах поведения — это уважение к личности, права человека, прозрачность. И есть система на Востоке… — и это система коррупции, подкупа... Эта система существовала в советские времена, существовала еще до Советского Союза и вот — существует сейчас", — подчеркнул аналитик.

Читайте также"Месть Путина": журналист объяснил, почему Россия вмешивается в дела ЗападаПо словам собеседника, Запад наивно полагал, что чем больше РФ будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

"Но случилось совсем наоборот. России удалось экспортировать систему на Запад, в западные страны. И вот теперь у нас противостояние двух систем…", — добавил Уитмор.

Эксперт объяснил, что во времена холодной войны эти две системы были ограничены, закрытые своими блоками, а теперь они интегрируются.Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что идеологическая война РФ против Запада гораздо коварнее и эффективнее, чем противостояние Союза Советских Социалистических Республик с западными странами.

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Россия система Запад
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