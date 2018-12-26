Трамп тайно под покровом ночи прибыл с визитом в "неспокойный регион"

26 декабря 2018, 22:21

Это первый подобный визит американского президента.

Трамп
Трамп под покровом ночи посетил "неспокойный регион" / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп впервые посетил Ирак с визитом. Причем поездка была не анонсированной. Американского лидера сопровождала его супруга Мелания.

ABC News уже отметили, что "поездка Трампа была окутана тайной". Его самолет приземлился на авиабазе под Багдадом под "покровом темноты в среду вечером".

Цель визита американские власти сформулировали так: "приветствовать американские войска, помогающие сдерживать экстремистов в стране, где погибли тысячи американцев во время недавней войны".

Стоит отметить, что это первый визит Трампа к войскам, которые базируются "в неспокойном регионе".

Ранее экс-глава разведки пояснил, почему Путин и Трамп не считаются с Порошенко. Маломуж выразил уверенность, что каждый из президентов будет отстаивать исключительно свои интересы, особенно это касается Трампа.

Как ранее сообщалось, пресс-секретаря Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.

Позже стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести через несколько недель свои войска из Афганистана.

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