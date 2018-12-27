Песков бросил Путина

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ради премьеры нового ледового шоу его супруги Татьяны Навки ему пришлось сбежать без спроса с работы.

Как сообщает РИА Новости, непосредственный начальник Пескова - Владимир Путин посетит сегодня торжественный прием в честь наступающего Нового года в Большом театре в Москве, однако Пескова на нем не будет.

"Сбежал. Даже не отпрашивался. Там уже активная часть завершилась. Будет новогодний прием в Большом театре, будут давать "Щелкунчика", но я не мог быть на "Щелкунчике", - сказал он, посетовав на долгую разлуку с женой.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей предприятия по производству соли - кооператива "Галит" в аннексированном Крыму. По данным росСМИ, с ноября 2018 года Навка владеет 16,67 процента компании.