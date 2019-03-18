Доминировали и унижали: в школьном туалете мальчик с девочкой изнасиловали одноклассника

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В штате Флорида (США) суд рассматривает исковое заявление к учебному заведению, которое допустило насильственным секс между учениками первого класса.

Такое сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun. По их данным, школьница вместе со своим приятелем в туалете принудили своего 7-летнего одноклассника к сексу.При этом сексуальное насилие произошло в комнате, которая находилась рядом с классом, в котором в тот момент находился учитель.

Напомним, ранее двое мальчиков изнасиловали 6-летнюю девочку, посмотрев порно, а в Австралии несколько учеников шантажом склонили учительницу к сексу.