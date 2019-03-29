Полуголый флешмоб: российские учительницы заполонили соцсети своими фото в купальниках

29 марта 2019, 22:28

Педагоги решили креативно поддержать учительницу, которую уволили за аналогичный снимок.

  • Учительницы в купальниках Соцсети
  • Учительницы в купальниках Соцсети
  • Учительницы в купальниках Соцсети
  • Учительницы в купальниках Соцсети

В России учителя устроили импровизированный флешмоб в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили из-за фото в купальнике.

Участницы начали выкладывать в соцсетях аналогичные снимки. По их словам, педагоги тоже люди и имеют право на личную жизнь.

Как сообщалось, Кувшинникова лишилась работы из-за того опубликовала снимок "не при параде: учительницу в купальнике уволили. Фото было сделано на озере Пионерское во время акции в поддержку зимней Универсиады "Белые медведи".

Родители ее учеников пожаловались в администрацию школы, заявив, что фото постыдное.

Ранее Регина Тодоренко покрасовалась в стильном купальнике. Ведущая после родов сумела в короткий срок привести свою фигуру в форму.

А пышногрудая экс-"ВИА Гра" восхитила сеть подтянутой фигурой в мини-бикини. Певица показала яркое фото с отдыха.

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Россия флешмоб купальник учительница
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