"Садист, расхлябанная с...": Путину устроили головомойку в Сети за опоздание на встречу с Папой Римским

Путина распекли в Сети за опоздание к Папе Римскому / Reuters

Президент России Владимир Путин славится тем, что любит заставлять политиков любого ранга ждать себя от десяти минут до нескольких часов.

К слову, на встречу с Папой Римским Франциском Путин опоздал более чем на час.

После этого случая в российских соцсетях стали бурно обсуждать непунктуальность президента.

Отметим, что пользователи соцсетей увидели глубокий символизм в том, что Путин вот уже двадцать лет никогда не приходит вовремя на важные переговоры. Некоторые увидели в этом даже садизм.

"Суть этого послания миру вполне внятно читается из процитированного выше воспоминания бывшей супруги Путина. Вынуждая женщину ждать себя в метро целый час, Путин таким садистским способом добивался полного подчинения. Выстраивал будущие отношения с помощью символического насилия, - убежден Максим Рачков.

"Отношения с Людмилой Путиной – факт личной биографии Владимира Путина и касается только их двоих. Отношения с главами других государств и гражданами (заставить ждать 2 часа на кладбище родителей погибших детей – изумительная гнусность!) – это всегда политика. Человек, систематически опаздывающий на деловые встречи, крадет чужое время, то есть он вор. Человек, делающий это сознательно и демонстративно, осуществляет еще и символическое насилие над своим политическим партнером, ставя его в зависимую позицию, в "позу подчинения", - добавил Николай Суденко.

"Смущает сама идея "месседжа". Что Путин хочет этим доказать? Что он "крутой"? Да.. если бы он был начальничком средней руки в провинциальной Рашке. Тогда да.. Фирменный стиль. "Может буду", "Начинайте без меня", "пришлю заместителя" и проч. Но Президент России? Это что? Российская культура такая - опаздывать? В мире больших и уважаемых людей - опаздывать что называется западло. "Точность - вежливость королей". "Punctuality is the politeness of kings". "l'exactitude est la politesse des rois". Демонстративно опаздывая Путин показывает, что он никакой ни король и не лидер большой и уважаемой страны, а расхлябанная и бездарная самозванка с дешевыми замашками хабалки. "Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог", - пишет Владимир Новиков.

"Возможно, для понимания того, что Путин хочет сказать миру, важнее не его слова, а хронометраж его опозданий. Вот их далеко не полный список:

На 4 часа 15 минут на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2014 году.

На 4 часа на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем в 2012 году.

На 3 часа на встречу с премьером Украины Юлией Тимошенко в 2009 году.

На 3 часа на встречу с госсекретарем США Джоном Керри в 2009 году.

На 3 часа на встречу с премьером Японии Синдзо Абе в 2016 году.

На 3 часа на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2013 году.

На 2 часа на встречу с родителями детей, погибших в авиакатастрофе (ждали его на кладбище) в 2002 году.

На 2 часа на встречу с Цахиагийном Элбэгдоржем, президентом Монголии, в 2014 году.

На 1 час 30 минут на встречу минут с президентом Израиля Шимоном Пересом в 2013 году.

На 1 час 10 минут на встречу с президентом США Трампом в 2018 году.

На 1 час 20 минут на Генассамблею ООН в 2015 году.

На 1 час на встречу с премьером Индии Нарендрой Моди в 2014 году.

На 1 час на встречу "Нормандской четверки" в 2015 году.

На 50 минут на встречу с Папой Франциском в 2015 году.

На 40 минут на встречу с президентом Финляндии Тарьей Халонен в 2004 году.

На 40 минут на встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом в 2011 году.

На 40 минут на встречу с президентом США Бараком Обамой в 2012 году.

На 30 минут на встречу с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе в 2013 году.

На 20 минут на встречу с Хуаном II Карлосом, королем Испании, в 2006 году.

На 14 минут на встречу с британской королевой Елизаветой II в 2003 году", - пишет Юрий Кочетков.

