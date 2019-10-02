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Пошел по наклонной: ставший геем парень хочет засудить Apple за это

2 октября 2019, 22:09

Тот самый случай, когда косноязычная болтовня бабушек под подъездом: "Насидятся с этими своими гаджетами, а потом штрыкают друг другу задницы" не так уж и далека от истины.

Радужные AppleWatch
Радужные AppleWatch / Iphones

Житель Москвы подал в Пресненский районный суд иск против российского представительства американской корпорации Apple, требуя 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фотокопия искового заявления опубликовал Telegram-канал Мышеловка.

Истец утверждает, что якобы благодаря приложению, установленному через магазин AppleStore, он получил криптовалюту Gaycoin. Транзакция сопровождалась лозунгом Don't blame until you do that (Не осуждай, не попробовав). Именно это, утверждает, что подтолкнуло его попробовать отношения и секс с мужчинами - мол, он в итоге "погряз в интимных отношениях с представителями собственного пола".

Истец утверждает, что именно корпорация Apple в ультимативной форме подтокнула его к гомосексуализму и потому он требует компенсация за "нравственные страдания и душевный вред".

Напомним, ранее православный епископ рассказал, откуда берутся геи, помянув анальный секс. 

Apple геи секс гомосексуализм
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