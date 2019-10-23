Жить здорово: известную российскую телеведущую срочно госпитализировали

Елена Малышева / Фото: aif.ru

Известная российская телеведущая Елена Малышева попала в больницу. Она находиться в Боткинский больнице Москвы.

Телеведущая записала насколько видео из машины скорой помощи, в которых рассказала о своем самочувствии. По словам 58-летней телезвезды, у нее гипертонический криз.

"Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Врачи снизили давление, но все равно сказали ехать в больницу", - рассказала Малышева в сторис на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что на российском телевидении Малышева ведет передачи "Здоровье" и "Жить здорово!". Помимо этого, она преподает в Московском государственном медико-стоматологическом университете.

Напомним, что ранее на 86-м году жизни скончался художественный руководитель московского театра Ленком, легендарный режиссер, народный артист Советского Союза Марк Захаров.