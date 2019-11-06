"Жалости нет": в РФ солдат-срочник рассказал о причинах бойни

Солдат расстрелял сослуживцев / baza

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который устроил массовый расстрел в российской военной части, объяснил, что стало причиной трагедии. По его словам, ему угрожали сексуальным насилием.

По словам подозреваемого, у него сначала отобрали телефон и деньги.

"Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги...", – цитирует Шамсутдинова Baza.

При этом он отметил, что жаловаться было некому, потому что к беспределу были причастны офицеры.

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", – объяснил солдат.

Кроме того, Шамсутдинов заявил, что не жалеет о своем поступке. В то же время он указал, что среди погибших были два человека, которые ни к чему не причастно, но они попали под пули.

Напомним, что солдат-срочник при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате инцидента восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести".