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Легендарная актриса рассказала о своем групповом изнасиловании

2 декабря 2019, 13:37

По словам легенды отечественного кино, насильников правоохранителями так и не удалось отыскать.

Андрейченко
Наталья Андрейченко / Cosmo

Легенда советского кино, актриса Наталья Андрейченко рассказала о том, что в 19-летнем возрасте она подверглась групповому изнасилованию.

Об этом она рассказала в программе скандального телеведущего Андрея Малахова на российском телевидении. По словам Андрейченко, она была студенткой ВГИКа и однажды решила проехаться на такси. В какой-то момент водитель начал домогаться девушку и полез рукой ей в трусики. До этого мужчина подверг блокировке окна и двери.

"Я беру и правой ногой изо всех сил бью в лобовое стекло. Я его разбила. Как это могло случиться? Только это заставило его от меня отпрянуть, и я выскочила, побежала по заснеженной дороге", — заявила она.

После этого Андрейченко кинулась за помощью к двум парням, которые шли вдоль дороги. Те действительно защитили ее от похотливого такстиста. Однако после того, как тот скрылся, парни достали ножи, избили и изнасиловали девушку.

"Я, как наивная девочка, бегу за помощью. Они молодые, у них были огромные ножи. И я осталась с ними. Мы пошли по этой дороге, а дальше я, конечно, мало что помню. Удар был очень сильный мне по голове, и я упала. Я очень сильно дралась, боролась за достоинство. В меня стреляли, руку мне порезали. До сих пор огромный шрам. Это было очень больно, даже потеряла сознание на некоторое время", — рассказала актриса.

Сама она очнулась в больнице, а насильников так и не нашли.

Напомним, ранее голливудская звезда Деми Мур рассказала о том, как пьяница-мать за деньги разрешила ее изнасиловать.

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