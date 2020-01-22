Эдип по принуждению: в России отчим заставлял пасынка насиловать мать

Российская полиция / КП

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило 21 января уголовное дело против 53-летнего мужчины.

По данным местных журналистов, на одну из заправок прибежал 14-летний подросток. Испуганный, он обратился за помощью к кассиру и рассказал, что его бил пьяный отчим. Более того, перед избиением, угрожая расправой, мужчина заставлял подростка насиловать спящую родную 35-летнюю мать.

Сотрудники заправки вызвали полицию. Буквально через 40 минут мужчина был задержан. После проверки и было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Шотландии мать двоих детей изнасиловала спящего молодого парня. До этого в Колумбии многодетная мать умерла под любовником во время секс- марафона.