Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате

Самми в Нормандском формате / Reuters

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний специально для Главреда прокомментировал информацию о том, что грядущий весенний саммит в нормандском формате оказался под угрозой срыва.

"Изначально были большие сомнения в том, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в апреле, как было оговорено в Париже, в декабре прошлого года. Сейчас прозвучали заявления и с украинской, и с российской стороны, что эта встреча действительно может не состояться. Несмотря на все разговоры о том, что Зеленский сдает страну и четко следует указаниям Путина, ничего подобного не произошло, и Украина не стала послушно выполнять все парижские договоренности", - полагает эксперт.

Читайте такжеВ РФ заговорили об отмене запланированного "нормандского саммита"По словам Загороднего, в Кремле крайне недовольны тем, что Зеленский четко отстаивает национальные интересы Украины, а не "прогибается" под российские желания.

"Естественно, это очень не нравится Российской Федерации. В Москве ведь ожидали блицкрига с приходом Зеленского и того, что все требования Российской Федерации будут им четко исполнены. Но – так не случилось: Зеленский добился обмена пленными, и на том все затихло. Помимо этого, стороны договаривались о прекращении огня на Донбассе с 1 января 2020 года. Однако бои на Донбассе продолжаются, а украинские военнослужащие по-прежнему гибнут. Так что Зеленский следует национальным интересам государства, а не выполняет все подряд требования Кремля. Он понимает, что происходит в стране. А, кроме того, он понимает, что следовать всем "хотелкам" Путина и европейских партнеров, которые часто играют на стороне Кремля, не стоит. По этой причине в России сразу началось шевеление и шантаж Зеленского откладыванием встречи и срывом переговорного процесса", - рассказал он.

Как полагает Загорожний, даже если нормандский саммит не состоится в апреле 2020-го в Берлине, серьезных последствий для Украины его срыв не понесет.

"Однако, если встреча нормандской четверки не состоится в апреле в Берлине, то никаких негативных последствий для Украины это иметь не будет. Это некритично. Мы уже доказали свою способность и желание выполнять Минские соглашения, а Россия – напротив. Думаю, что вопрос о проведении встречи в нормандском формате на высшем уровне может затянуться, как минимум, до осени этого года. Этот процесс "зависнет", пока в США не пройдут выборы и не прояснятся внешнеполитические расклады", - подытожил он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва.