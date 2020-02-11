  1. Главная
  3. Мир

Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате

11 февраля 2020, 14:50

По мнению специалиста, ситуацию с отменой грядущего весеннего саммита в Берлине в нормандском формате можно оценить вполне однозначно.

Нормандский формат, Путин, Зеленский, Макрон, Меркель
Самми в Нормандском формате / Reuters

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний специально для Главреда прокомментировал информацию о том, что грядущий весенний саммит в нормандском формате оказался под угрозой срыва.

"Изначально были большие сомнения в том, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в апреле, как было оговорено в Париже, в декабре прошлого года. Сейчас прозвучали заявления и с украинской, и с российской стороны, что эта встреча действительно может не состояться. Несмотря на все разговоры о том, что Зеленский сдает страну и четко следует указаниям Путина, ничего подобного не произошло, и Украина не стала послушно выполнять все парижские договоренности", - полагает эксперт.

Читайте такжеВ РФ заговорили об отмене запланированного "нормандского саммита"По словам Загороднего, в Кремле крайне недовольны тем, что Зеленский четко отстаивает национальные интересы Украины, а не "прогибается" под российские желания.

"Естественно, это очень не нравится Российской Федерации. В Москве ведь ожидали блицкрига с приходом Зеленского и того, что все требования Российской Федерации будут им четко исполнены. Но – так не случилось: Зеленский добился обмена пленными, и на том все затихло. Помимо этого, стороны договаривались о прекращении огня на Донбассе с 1 января 2020 года. Однако бои на Донбассе продолжаются, а украинские военнослужащие по-прежнему гибнут. Так что Зеленский следует национальным интересам государства, а не выполняет все подряд требования Кремля. Он понимает, что происходит в стране. А, кроме того, он понимает, что следовать всем "хотелкам" Путина и европейских партнеров, которые часто играют на стороне Кремля, не стоит.  По этой причине в России сразу началось шевеление и шантаж Зеленского откладыванием встречи и срывом переговорного процесса", - рассказал он.

Как полагает Загорожний, даже если нормандский саммит не состоится в апреле 2020-го в Берлине, серьезных последствий для Украины его срыв не понесет.

"Однако, если встреча нормандской четверки не состоится в апреле в Берлине, то никаких негативных последствий для Украины это иметь не будет. Это некритично. Мы уже доказали свою способность и желание выполнять Минские соглашения, а Россия – напротив. Думаю, что вопрос о проведении встречи в нормандском формате на высшем уровне может затянуться, как минимум, до осени этого года. Этот процесс "зависнет", пока в США не пройдут выборы и не прояснятся внешнеполитические расклады", - подытожил он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель 2020 года, находится под угрозой срыва.

саммит Кремль Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Тарас Загородний
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:05
В Слуге народа оценили назначение Ермака и заговорили об изменениях
14:52
Раскрыт секрет гуцульского борща Видео
14:50
Отбор на Евровидение 2020 - песни и участники второго полуфинала Видео
14:50
Эксперт рассказал, как повлияет на Украину срыв саммита в нормандском формате
14:33
Такого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея Ермака мнение
14:26
Зеленский позвонил Меркель: стали известны детали переговоров
14:13
"Замена Богдана": политолог назвал главнейшую задачу Ермака
14:00
Короткие стрижки 2020 – пикси в стиле 60-х, гарсон и каре до подбородка фото Фото
13:59
Типичный мужик: блогер среди бела дня выгулял на поводке девушку в белье - видео Видео
13:53
Анастасия Волочкова в бане случайно засветила, что у нее между ног
13:51
"Е*ать украинцев": в Польше жестоко избили украинских заробитчан
13:50
Зеленский пообещал украинцам дешевую ипотеку
13:42
Опасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея Ермака мнение
13:41
На востоке Украины резко ускорились процессы децентрализации актуально
13:37
"Это начало конца Зеленского": эксперт раскритиковал назначение Ермака
13:33
Не потерять страну и прекратить войну: Зеленский назвал главную цель своей команды Видео
13:33
"Ермак съел Богдана": кадровые решения Зеленского "возбудили" Сеть
13:17
Microsoft кардинально улучшила мобильную версию Office
13:09
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: амуры на работе и уйма воздыхателей Видео
13:08
"Путин меня понял": Зеленский заговорил о распаде России
12:52
Отставка Богдана: в Сети раскрыли причину
12:51
"Что между сисек?": звезда Вечернего Квартала засветила грудь
12:49
В Киеве предложили переименовать станцию метро Дорогожичи в Бабий Яр
12:35
В Грузии загадочно исчез украинский турист
12:35
Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко Фото Видео
12:28
Песков рассказал, кто стал новым куратором украинского вопроса в Кремле
12:21
"Каждый сам за себя": источник раскрыл детали отставки Богдана
12:20
Грохнет по-серьезке – магнитная буря в 5 баллов несется к Земле – что делать Видео
12:19
Отставка Богдана: чем запомнился экс-глава Офиса президента и почему он ушел
12:11
Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента
11:58
Паразиты переснимут как сериал на НВО с Марком Руффало в главной роли
11:57
Зеленский высказался о "соросятах" и "зашкварах" в Слуге народа
11:53
Бородянский рассказал, что будет с квотами и законом о языке
11:53
Человек без хвоста: почему Богдана заменили на Ермака мнение
11:44
Ермак сменил Богдана на посту главы Офиса президента
11:38
Эксперт спрогнозировал, сколько людей могут подхватить коронавирус
11:37
Богдан ушел от Зеленского: уволен глава ОП
11:32
"Кого-то будем терять": Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
11:28
"Самое мощное оружие": Трамп объяснил, зачем США куча ядерных бомб Видео
11:24
Каша на воде: как Путин посадил Лукашенко на диету мнение
11:15
Жена Артура Пирожкова без белья снялась в горячей фотосессии
11:05
Политолог сказал, какой человек станет президентом России после Путина
11:01
Сильный ветер, скачки давления, снег и дождь: какой будет погода в среду Видео
11:00
В Евросоюзе собрались снимать санкции с Азарова - журналист
10:59
Новые "рекордсмены" в Кабмине: опубликованы зарплаты министров за январь Фото
10:36
"Нормируют отношения с врагом": Бородянский высказался о гастролях украинских артистов в РФ
10:31
Ницой "проехалась" по Нацотбору на Евровидение: кого обозвала, и как отреагировали в Сети
10:30
"Взять все и поделить": Витренко рассказал, на что пустить миллиарды от Газпрома
10:21
Рябошапка рассказал, какой статус у вернувшихся в Украину экс-бойцов Беркута
10:06
В Украине продлят запрет на российские соцсети и медиа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять