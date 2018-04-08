В Польше министры вернут назад премии из-за возмущения оппозиции

По итогам 2017 года члены правительства Польши получили премии в размере 65-80 тысяч злотых (26-40 тысяч евро).

Как сообщает Onet.pl, когда цифры были обнародованы, информация вызвала возмущение польской оппозиции.

На протест отреагировал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин. Он заявил, что министры решили отдать все полученные деньги на благотворительность. Журналисты спросили Сасина, не откажется ли кто-то из чиновников возвращать премию и какое наказание его за это будет ожидать.

"Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было совместное решение министров", - заявил он.

В связи с конфликтом глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Против такой инициативы выступила экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили премии, которые собираются пожертвовать в качестве благотворительного взноса.

Как сообщалось ранее, в Польше анонсировали строительство скоростного шоссе S12 до границы с Украиной. Планируется, что шоссе будет иметь две полосы в каждую сторону и закончится на пункте пропуска "Ягодин" украино-польской границы