Россия в Совбезе ООН "забраковала" проект резолюции по химатаке в Сирии

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Российская Федерация ветировала проект резолюцию по химической атаке, осуществленной в Сирии.

Документ разработали США, пишет Reuters.

По данным агентства, проект резолюции поддержали 12 стран, РФ и Боливия выступили против, а Китай — воздержался.

"Эта резолюция является абсолютным минимумом, который может сделать Совет Безопасности, чтобы ответить на атаку", — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед голосованием.

В Совбезе ООН для принятия резолюции нужно минимум девять голосов "за" и отсутствие вето от постоянных его членов — РФ, США, Китая, Франции, а также Великобритании.

Ранее волонтерская спасательная служба "Белые каски" сообщила, что в Сирии по меньшей мере 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на город Дума.

После инцидента было созвано экстренное заседание Совбеза ООН, на нем Никки Хейли сказала, что Россия виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе.