В МИД России прокомментировали проект резолюции по Сирии от "западной тройки"

15 апреля 2018, 17:01

Действовать ведомство будет "критически".

МИД РФ критически изучит резолюции по Сирии.

Заместитель главы иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о том, что США, Великобритания и Франция подготовили свой проект резолюции по Сирии в Совбезе ООН.

"Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки. Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать", — цитирует Рябкова ТАСС.

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При этом он отметил, что в последнее время достичь компромисса с представителями США, Великобритании и Франции в СБ ООН и на других площадках все сложнее.

"Так что выйти на какой-то разумный компромисс, на какое-то решение по этому проекту будет крайне трудно. Не хотел быть сейчас ничего предварять с точки зрения того, как сейчас пойдет эта работа, но надо понимать, что у нас есть известные красные линии. Наверное, какие-то не отменимые красные линии есть и у западной группы", – заявил Рябков.

Он отметил крайне напряженную обстановку в политическом плане, сложившуюся на данный момент. "Поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов. Мы будем спокойно методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике", – резюмировал дипломат.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Также США могут нанести новые удары по Сирии, если режим снова использует химическое оружие. Такие слова президента страны Дональда Трампа интерпретировала постпред США Никки Хейли во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Позднее в США назвали условие для нового удара по Сирии.

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