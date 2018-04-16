Племянник президента РФ рассказал, как мешает работе "страх Лондона" и сколько стоит защита от Путина

Руководитель "Русского академического фонда" Роман Путин (двоюродный племянник президента России Владимира Путина) рассказал, что им пришлось закрыть лондонский офис Putin consulting.

Отвечая на вопрос URA.ru, связано ли закрытие с политическими причинами, Роман Путин уточнил: "С политикой это, конечно, можно связать, с учетом осложнения ситуации с западными партнерами. Но просто те проекты, на которые мы раньше рассчитывали, закрылись. С нами боятся работать".

Он также рассказал, "сколько стоит защита от Романа Игоревича Путина".

"По-разному. Это все договорное. Мы смотрим конкретные ситуации и в последнее время очень много работаем с малым бизнесом", – пояснил племянник президент РФ.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Великобритания уже готовит новый удар по российскому бизнесу. Под новые санкции попадут "российские олигархи в Великобритании".