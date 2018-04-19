Сводный брат Меган Маркл назвал родственницу "фальшивкой"

Американец Томас Маркл обвинил в лицемерии свою сводную сестру Меган, которая в ближайшем будущем выйдет замуж на наследника британского престола, принца Гарри. Брат знаменитой невесты возмущен тем, что его не пригласили на предстоящую свадьбу.

"Мэг нравится изображать из себя гуманистку, общительного и доброжелательного человека, но ничем из этого она не является по отношению к своей семье. Она прекрасно играет свою жизнь. Она играет, она фальшивка", - цитирует Томаса The Daily Mail.

51-летний мужчина заявил, что Меган стала чрезмерно гордой и высокомерной, забыла своих родственников, а некоторых начала откровенно стесняться.

"Я читал, что Мэг хочет быть как Диана. Диану боготворил весь мир. Любить ее были истинные причины. Вот чего хочет Меган, но я не думаю, что так будет. Она – не искренняя как Диана", – подчеркнул мужчина.

Томас рассказал, что в последний раз виделся с сестрой в 2011 году, однако в детстве они довольно близко общались. Он трижды обращался в Букингемский дворец, чтобы связаться с сестрой, но его так и не соединили с Меган.

Напомним, королева Британии Елизавета II официально признала Меган Маркл членом королевской семьи, поскольку будущая жена ее внука официально приняла англиканскую веру.