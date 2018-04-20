"Не диктаторский". Эксперт описал режим в России

Ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House, Великобритания), эксперт по вопросам Украины и России, расширения НАТО и Евросоюза Джеймс Шерр заявил, что в Российской Федерации "не диктаторский режим".

В РФ создана "неофеодальная система чрезвычайно мощных баронских структур миллиардеров", рассказал ученый в интервью "Апострофу".

"… вся система на каждом из уровней в России — в регионах, на местах и в центре — базируется на сочетании денег и власти. Поэтому эта система определяется и поддерживается интересом очень мощных элит", — отметил собеседник.

По его словам, "сила этих элит базируется на получении ренты и вымогательстве имущества и активов". "Изменить систему такого типа крайне трудно… Но реально и то, что эта система находится под все большим и большим давлением из-за сокращения капиталов, активов и богатств. А это значит, что вымогательство превращается в откровенное воровство", — сказал Шерр.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман выразил мнение, что в РФ режим президента Владимира Путина (путинизм) роднит с поздним сталинизмом отвратительное урапатриотическое бахвальство, а также бешеная ненависть и злоба по отношению ко всему "не нашему", европейскому, свободному.