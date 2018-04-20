Турция вывезла из США весь свой золотой запас

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв, составлявший на 2016 год 28 689 тонны.

Об этом сказано в годовом отчете банка, опубликованным пресс-службой организации. В документе сказано, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе уже стоит прочерк.

Свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". По последним данным, всего в страну из-за рубежа вернули 220 тонн золота.

Читайте также Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", Турции напомнили о "помощи террористам"

Напомним, отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

18 апреля Эрдоган объявил дату досрочных президентских и парламентских выборов.

Подписывайтесь на канал "Главреда" в Telegram