Скандал с российскими проститутками. СМИ рассказали о ночевке Трампа в Москве

В связи с проведением в Москве конкурса "Мисс Вселенная" нынешний американский президент Дональд Трамп все-таки ночевал в Москве.

Об этом пишет Bloomberg ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении документы.

До этого экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах рассказал о недостойном поведении американского лидера во время этой поездки. В книге Коми упомянут эпизод общения Трампа с "женщинами легко поведения", с которыми будущий президент США якобы проводил время в одной из гостиниц в Москве, где он останавливался, когда в России проходил финал конкурса. Эту информацию Трамп дважды опровергал, утверждая, что не оставался в столице на ночь.

По полученным от компании FlightAware данным, самолет, на борту которого находился Трамп, прилетел в Москву утром 8 ноября. Об этом свидетельствует и выложенная в этот день фотография Трампа с организатором конкурса Аразом Агаларовым. Сообщается, что Трамп покинул Россию в ночь с 9 на 10 ноября после проведения мероприятия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление, сделанное в мемуарах бывшим главой ФБР Джеймсом Коми, о том, что президент России Владимир Путин якобы сказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о том, что "в России самые красивые проститутки в мире".

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывшая модель Playboy напишет книгу о сексе с президентом США.