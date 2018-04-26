Макрон и Трамп с супругами посадили в США дуб и стали популярным мемом

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит Макрон прилетел в США с официальным трехдневным визитом. В подарок американской президентской чете они привезли саженец дуба из Белло Вуд — французского леса, который американские войска отбили у немецкой армии в Первой мировой войне.

Президент США Дональд Трамп вместе с гостем и первыми леди посадили дерево. Фотография происходящего стала мемом в Twitter.

Высадка дерева должна была стать символическим жестом дружбы народов, однако была воспринята с ироническим подтекстом.

Многие сочли, что Дональд Трамп наконец-то сделал что-то полезное: "(убаюкивающий голос телеведущего Дэвида Аттенборо) мы видим редкий момент, когда оранжевый сибирский троглодит занимается настоящим делом".

"Забавная фотосессия. Кажется, посадить дерево — это лучшее, что Дональд Трамп сделал для этой планеты за всю свою жизнь. Подозреваю, это была идея Макрона"

Про снимок шутили, что это кадр из сериала или фильма: "В предыдущей серии "Отчаянных домохозяек"".

"Новый сезон "Клана Сопрано" просто супер"

"Перезапуск HBO "Клиент всегда мертв" выглядит здорово"

"Ларс фон Триер, ты опять за свое"

Обложка музыкального альбома:

"Угадайте, какой это из альбомов Pink Floyd"

Ну и, конечно, звучали предположения, что президенты закапывают чей-то труп:

Напомним, рукопожатия президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами и собственной женой уже успели стать "фишкой" американского лидера. Впрочем, после громкого секс-скандала с порнозвездой пожать руку собственной супруге Трампу удается не всегда.