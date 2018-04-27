Трамп прокомментировал встречу глав Северной и Южной Корей

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся встречу между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и верховным правителем Корейской Народной Демократической республики Ким Чен Ыном.

"После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний, теперь проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", - написал Трамп в своем Twitter.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Как сообщалось ранее, утром 27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на линии разграничения. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту и стал первым главой КНДР, посетившим Юг.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами.

Читайте также

The Wall Street Journal назвал главную цель встречи лидеров Корей

The Financial Times: Встреча лидеров Южной Кореи и КНДР обречена на провал