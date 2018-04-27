"Как бы с намеком". В российском Сыктывкаре свалили и разломали памятник рублю: фото

В городе Сыктывкар (Республика Коми, РФ) в пятницу, 27 апреля, был обнаружен сваленным на землю и разбитым памятник российскому рублю.

"Арт-объект буквально рассыпался на кусочки: стекла разлетелись по всей площадке, крепления вылетели. Появилась трещина в пьедестале, на котором стоял памятник. Сам "рубль" валялся на земле, но сейчас его подняли, чтобы его мог изучить эксперт", − сообщает местный портал PG11.ru.

На данный информация о времени совершения и виновниках акта вандализма отстуствует.

К слову, памятник рублю был создан специалистами Национального банка Республики Коми. Установила его одна из стройфирм Сыктывкара в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России появился "пиксельный" памятник Ленина.