Российские боты вмешивались в британские выборы — Times

В России около 6,5 тысяч аккаунтов в Twitter были созданы для поддержки британской Лейбористской партии и ее лидера Джереми Корбина перед выборами.

Особой критике подвергалась Тереза Мэй, говорится в материалах расследования Times, которое было проведено совместно с университетом города Суонси.

В частности авторы сообщений указывали, что нападение террористов на "Манчестер арену" было связано с сокращением числа полицейских еще в те времена, когда Мэй отвечала за МВД.

Часть аккаунтов были идентифицированы как боты – роботы, которые под английскими женскими именами "бомбардировали" общественность сообщениями на тему политики. Они лестно отзывались о лейбористах, критикуя при этом Консервативную партию.

Сотрудники из университета Суонси сообщили о том, что выявленные боты являются лишь вершиной айсберга. Они призвали руководство twitter провести собственное расследование, чтобы определить истинный масштаб российского вмешательства в британские выборы. Авторы материала Times именно с ним связывают успех Корбина, поддержка партии которого во время предвыборной кампании выросла на 15%.

Напомним, в США конгрессмены обнародовали отчет о российском вмешательстве в президентские выборы.

Ранее был опубликован доклад "Агенства национальной безопасности" по поводу российского вмешательства в выборы.