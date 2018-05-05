Сенаторы США потребовали от Украины объяснений по "блокированию дела Манафорта"

Трое американских сенаторов-демократов обратились к генпрокурору Украны Юрию Луценко с письмом, в котором просят разъяснить моменты, связанные с публикацией статьи в издании The New York Times.

Напомним, 2 мая газета опубликовала материал, в котором говорилось, что Украина заморозила расследование по делам Манафорта из-за опасений разгневать президента США Дональда Трампа, поскольку Киев слишком зависит от политической, военной и экономической поддержи Белого дома. Ннапомним, Пол Манафорт входил в предвыборный штаб Трампа в ходе избирательной кампании 2016 года.

Текст открытого письма авторства сенаторов Роберта Менендеса, Патрика Лейхи и Ричарда Дурбина обнародован на сайте Сената США.

"Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность сообщениями о том, что ваше ведомство предпринимает шаги, чтобы препятствовать сотрудничеству с расследованием Специального советника Соединенных Штатов Роберта Мюллера. Будучи решительными сторонниками прочных и тесных отношений с Украиной, мы считаем, что наше сотрудничество должно распространяться на подобные правовые вопросы, независимо от политики", - отмечается в документе.

Сенаторы указывают, что отношения между странами строятся на основе уважения верховенства права и подотчетных демократических институтов, несмотря на продолжающееся военное, экономическое и политическое давление со стороны Москвы.

"Мы поддержали этот процесс наращивания потенциала [Украины] и разочарованы тем, что некоторые в Киеве, похоже, пренебрегли этими принципами, чтобы избежать гнева президента Трампа. Если эти сообщения верны, мы настоятельно рекомендуем Вам изменить курс и прекратить любые усилия, препятствующие сотрудничеству с этим важным расследованием", - пишут сенаторы.

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Они ссылаются на публикацию газеты The New York Times, в которой говорится, что Генпрокуратура Украины фактически заморозила расследования по четырем открытым делам, связанным с Полом Манафортом, тем самым сделав невозможным расследование Мюллера по пересекающимся вопросам.

"В статье отмечается, что ваше ведомство рассматривало эти случаи как слишком политически чувствительные и потенциально угрожающие финансовой и военной помощи Украине со стороны США. В статье четко указывается, что ваше ведомство запретило специальному прокурору Сергею Горбатюку выдавать повестки в суд для дачи показаний или допрашивать свидетелей по четырем открытым делам в Украине, связанным с консультационной работой Павла Манафорта на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его политической партии", - говорится в документе.

По словам авторов, расследование действий Манафорта имеет последствия для расследования Мюллера, но и критически важно в расследованиях коррупционной практики администрации Януковича, которая украла миллионы долларов у народа Украины.

"Блокирование сотрудничества с следствием Мюллера потенциально лишает украинские правоохранительные органы значительной возможности провести более тщательное расследование возможных преступлений, совершенных в эпоху Януковича. Это сообщение об отказе сотрудничать со следствием Мюллера также посылает тревожный сигнал как украинскому народу, так и международному сообществу— о том, насколько ваше правительство привержено широкой поддержке правосудия и верховенства закона", - добавляют политики.

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Сенаторы также проясят Луценко ответить на три вопроса:

1. Предпринимало ли его ведомство какие-либо шаги по ограничению сотрудничества со следствием спецпрокурора Роберта Мюллера? Если да, то почему?

2. Обращался ли кто-то из администрации Трампа с призывом к украинскому правительству не сотрудничать с Мюллером?

3. Обсуждалась ли тема расследования Мюллера между украинским и американским правительствами и во время встречи президентов Порошенко и Трампа в Нью-Йорке в 2017 году?

Напомним, бывшим глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт среди прочего обвиняется в связях с российской разведкой.

Напомним, CNN выяснило, какой срок грозит Манафорту. Политтехнолог обвиняется в разных судах по двум разным делам.